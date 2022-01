Inter, sorpresa Frattesi: Marotta prova ad anticipare il colpo. Manca un incastro

Il centrocampista del Sassuolo è uno degli obiettivi dell'Inter per la prossima stagione ma se Sensi andasse alla Samp si potrebbe anticipare

La priorità per il mercato dell'Inter è ormai nota e si stratta di un esterno sinistro da alternare a Perisic. Inzaghi dovrà fare a meno di Correa per un mese, ma la società non sembra intenzionata a voler andare sul mercato per un attaccante. Oltre all'esterno, però, potrebbe aprirsi un altro scenario.

Secondo Tuttosport "Non va dimenticata l'opzione Frattesi . Il centrocampista del Sassuolo è l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo in estate, ma se alla fine Sensi andasse alla Sampdoria e la prossima settimana dovessero aprirsi scenari lontano da Milano pure per Vecino, ecco che Marotta proverebbe ad anticipare il colpo lavorando a una formula con l'amico Carnevali del Sassuolo. Operazione non semplice, ma l'Inter un tentativo lo farà (forse anche se Vecino dovesse rimanere)".