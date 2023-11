Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così del futuro di Jose Mourinho: "La situazione di Mourinho è diversa rispetto agli altri allenatori. Lui deve fare benissimo per rimanere, altrimenti va via. La Roma è una società che almeno in questa città ha una grande protezione da parte della stampa. Forse l'unico che non ce l'ha è Mourinho".