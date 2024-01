Focolari: “Mourinho non è piaciuto ai tifosi, è stato messo alla berlina da…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così del momento di Jose Mourinho e della Roma: “La Roma deve andare contro la normalità, è in grave difficoltà. Senza Dybala è un’altra Roma, ci sono altri acciaccati, non credo che sia il caso di insistere su Huijsen che farà bene ma non è ancora pronto. Farlo giocare anche col Milan non sarebbe buono. Il problema è Mourinho, e non è piaciuto ai romanisti. In Italia è stato messo alla berlina da tutti gli osservatori di qualunque fede calcistica. Ha accusato Orsato. È una situazione brutta che si risolve solo con un risultato positivo, anche un pareggio mentre una vittoria scaccerebbe la crisi. E la sconfitta farebbe particolarmente male".