Focolari: “La Roma ha bruciato Villar. L’Inter per lui può darti al massimo…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha parlato così di un possibile approdo all'Inter di Gonzalo Villar: "Come fanno a darti dei soldi per un giocatore svalutato come Villar che non gioca mai. Il problema è che la Roma lo ha bruciato. L’Inter ti può dare al massimo 4 o 5 milioni per Villar oltre a Vecino, non si può chiedere di più".