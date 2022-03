Focolari: “Roma? Non bisogna fare un processo a Mourinho, non ha campioni”

Le parole del giornalista: "Non bisogna fare un processo a Mourinho, lui non ha mai fatto giocare bene le sue squadre ma aveva delle rose con dei campioni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista, ha commentato così il pareggio di ieri della Roma di Jose Mourinho sul campo dell'Udinese: "Non bisogna fare un processo a Mourinho, lui non ha mai fatto giocare bene le sue squadre ma aveva delle rose con dei campioni. La Roma non ha campioni. Gli ultimi due acquisti sono stati scadenti".