CL – Dortmund rimontato, City in semifinale col PSG. Avanza anche il Real Madrid

Le due semifinali di Champions League 2020-2021 saranno PSG-Manchester City e Real Madrid-Chelsea: ecco il resoconto degli ultimi due quarti

Le due semifinali di Champions League 2020-2021 saranno PSG-Manchester City e Real Madrid-Chelsea. I Citizens, dopo la vittoria per 2-1 dell'andata a Manchester, vincono 2-1 anche a Dortmund: il gol iniziale di Bellingham illude il Borussia Dortmund perché poi l'ex Juve Emre Can tocca di braccio in area e regala il gol del pareggio a Mahrez su rigore, prima della perla di Foden nel finale che certifica vittoria e passaggio del turno degli uomini di Guardiola.

Avanza anche il Real Madrid che viene messo alle corde per un tempo dal Liverpool ma tiene lo 0-0 di partenza fino alla fine e, in virtù della vittoria per 3-1 dell'andata, stacca il pass per le semifinali.