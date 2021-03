Lega Serie A, nessuna decisione sui diritti. Si torna a parlare con i fondi

Ancora una fumata grigia sulla questione dei diritti televisivi e sarà sottoposta all'attenzione dei club una nuova proposta dal consorzio CVC-Advent-FSI

Eva A. Provenzano

All'Assemblea di Lega Serie A che si è tenuta oggi hanno partecipato i 20 club di Serie A in videoconferenza. Un incontro che è cominciato nel ricordo di Marco Bogarelli "manager di assoluto spessore legato da tanti anni al mondo della Serie A", sottolinea la Lega in una nota.

All'ordine del giorno la questione dei diritti tv per il triennio 2021-2024. Diritti non ancora assegnati perché - spiega lo stesso comunicato - "le Società proseguiranno la valutazione delle offerte ricevute dagli operatori della comunicazione in una nuova Assemblea, prevista per la prossima settimana".

Parole che indicano una nuova fumata grigia sull'offerta di Dazn con dieci club favorevoli ad assegnare i diritti al canale streaming e tra questi c'è l'Inter e il Cagliari che si è aggiunto alle società che si sono astenute dal voto.

"Per quanto riguarda i diritti audiovisivi internazionali l'Assemblea ha dato mandato all'Amministratore Delegato, affiancato da un'apposita Commissione, di proseguire una fase di trattative private con gli offerenti", si legge ancora.

Nei prossimi giorni sarà ancora una volta presa in considerazione l'operazione private equity. Il Comitato preposto e l'AD De Siervo incontreranno il Consorzio CVC-Advent-FSI per negoziare l'ultima migliore proposta da sottoporre all'attenzione delle Società.

