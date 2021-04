EDICOLA CDS – Inter, spunta fondo USA per il prestito. Tensione in Lega, i ribelli non si scusano

"Inter, spunta un fondo USA per il prestito". Recita così il titolo del box della prima pagina del Corriere dello Sport sull'Inter

"Inter, spunta un fondo USA per il prestito". Recita così il titolo del box dedicato alle vicende societarie dell'Inter sulla prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 24 aprile 2021. In copertina, invece, "Donnarumma, il piano Juve. Via Szczesny, poi mega ingaggio da 10 mln". Di spalla, tensione all'Assemblea di Lega. "Dal Pino duro ma i ribelli non si scusano". In taglio alto si parla della volata Champions.