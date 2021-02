Inter, quale strategia futura sul mercato? Vanni: “Con un fondo è improbabile che…”

Sta facendo il giro del web e non solo lo studio pubblicato da Swiss Rumble, che evidenza come l’Inter sia il club che negli ultimi cinque anni ha speso di più sul mercato a livello di entrate. Ma come sarà la strategia futura del club, considerando anche l’emergenza legata al Covid? Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha risposto così: “Negli ultimi 5 anni l’Inter ha speso più di ogni altro club di Serie A nell’acquisto di giocatori, al netto delle cessioni. Ecco: questo è improbabile che succederà se il club sarà guidato da un fondo (e non è detto che sarebbe un male)”.