Inter, Fonseca: “Shakhtar squadra forte. Sarà una partita difficile per entrambe”

Stasera l’Inter è attesa dalla decisiva sfida di Champions contro lo Shakhtar. Paulo Fonseca, che ha allenato il club ucraino per tre stagioni, conosce bene la squadra di Luis Castro.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore della Roma commenta così la gara di stasera: “Questa è una squadra forte come ha dimostrato con il Real. Nessuno si aspettava che lo Shakhtar potesse batterla squadra di Zidane. Penso che sarà una gara difficile per le due squadre perché hanno bisogno di vincere. La qualità migliore dello Shakhtar? È una squadra che difende molto compatta e dopo è molto pericolosa in contropiede. Sono una squadra molto forte in contropiede“.

(Sky Sport)