Nella lunga intervista rilasciata a France Football, Romelu Lukaku aveva dichiarato di sentirsi tra i primi cinque attaccanti al mondo.

Sul giudizio di Big Rom non è d’accordo l’allenatore della Roma Paulo Fonseca. “Non sono d’accordo con Lukaku. Per me i due migliori sono Dzeko e Borja Mayoral e il terzo è anche Mkhitaryan“.

(asroma.com)