Lukaku: “Faccio parte dei primi 5 attaccanti al mondo. Se Cristiano o Messi hanno superato…”

È Romelu Lukaku il protagonista del nuovo numero di France Football. Al periodico francese l’attaccante nerazzurro parla del suo stile di gioco e reclama il suo posto nella top 5 degli attaccanti più forti al mondo: “Tatticamente, in termini di posizione e movimenti, non posso sbagliarmi. Mai“, spiega in particolare.

“Faccio parte dei primi 5 attaccanti al mondo. Se Cristiano Ronaldo, Messi o Lewandowski hanno superato i loro limiti, perché non potrei riuscirci anch’io?“, si chiede l’attaccante dell’Inter.

(France Football)