Roma, Fonseca: “L’Inter ha segnato solo su palla da fermo. Due punti persi”

Fonseca, allenatore della Roma, dopo il pareggio contro l’Inter è arrivato ai microfoni di Skysport per dire la sua sul match dell’Olimpico. Queste le parole del tecnico giallorosso: «Occasione persa? sì chiaramente. Abbiamo perso due punti perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ha segnato su palle da fermo. Siamo stati sfortunati sul rigore. Questo è il calcio ma sono soddisfatto della prestazione della squadra. La squadra sta imparando un modulo nuovo ma stiamo giocando bene in questo momento».

-Ti stanno facendo differenza gli uomini giusti che hai trovato per questo modulo…

Con questo modulo Spinazzola e Bruno hanno più libertà di attaccare. Veretout sta bene in questo sistema. La squadra è comunque sempre equilibrata e stiamo facendo bene anche con la pressione alta. Porta un’aggressività diversa della squadra.

-Mancini e Kolarov con questa disposizione in campo stanno facendo bene…

Sono d’accordo. Anche Ibanez è molto veloce e ha una forma buona. Kolarov e Mancini stanno facendo bene anche loro. Sono soddisfatto dei nostri difensori. Sono tutti giocatori che hanno qualità per iniziare la nostra costruzione.

-Modulo a tre anche in Europa?

Vediamo come si comporta la squadra fino a fine stagione, ma sono fiducioso con questo modulo.

-Ha rinunciato all’idea del laterale largo o l’hanno delusa i laterali?

Noi abbiamo giocato sempre con il nostro esterno giocando interiormente, adesso abbiamo iniziato con questo nuovo sistema. Pellegrini e Miky stanno giocando bene, sono responsabili anche della fase difensiva.

(Fonte: Skysport)