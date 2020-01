Fonseca: “Spinazzola? Ha fatto un bellissima partita. Squadra in fiducia, ma non dobbiamo…”

Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa.

Il tecnico della Roma ha analizzato la prestazione di Leonardo Spinazzola, in campo dopo la trattativa saltata con l’Inter nell’ambito dello scambio con Matteo Politano: “Ha fatto una bellissima partita. I ragazzi hanno fornito una buona prestazione. Nel primo tempo abbiamo fatto una partita quasi perfetta“.

L’allenatore giallorosso ha poi aggiunto: “Abbiamo qualità in avanti. Non dobbiamo permettere al Genoa di fare quel gol. Abbiamo consapevolezza di quello che abbiamo fatto contro Torino e Juventus: abbiamo perso ma abbiamo fatto buone partite. La squadra ha fiducia. Abbiamo meritato questi due risultati in trasferta. Derby? Mi hanno raccontato di una partita speciale. Per me è facile scegliere. Vogliamo vincere, ma prima abbiamo la Juve in Coppa Italia. Pellegrini? È un giocatore ha qualità. In questo momento ha fornito il maggior numero di assist nella nostra squadra. La squadra sta creando, ma non dobbiamo sbagliare l’ultimo passaggio“.