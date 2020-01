Spinazzola: “Si è parlato di visite mediche? Io sto bene, follia. Resto a Roma”

Spinazzola, dopo il mancato scambio con Politano, ha giocato contro il Genoa ed è stato tra i migliori. Queste le sue parole a fine partita:

«E’ stata una settimana bella intensa. Volevo giocare una grande partita, volevo vincere e ho fatto entrambi, è un bene. Ora pensiamo alla Juve, poi c’è il derby ed è una settimana importante per tutti».

-Hai dimostrato che tu comunque alla Roma ci stai bene…

Ogni giocatore vuole il meglio per sé e quando dai il meglio per te e per la squadra. ogni giocatore vuole essere al cento per cento per dare aiuto alla squadra e sono soddisfatto.

-Si è parlato anche delle visite mediche, come hai vissuto questi giorni?

Io sto bene. E’ follia, sono un giocatore da Nazionale che ha girato varie squadre. Adesso sono alla Roma. Mi sembra una follia dire che sono rotto però era importante oggi e ho corso tanto. Mi sono allenato anche a Milano da solo in palestra e appena sono tornato per non perdere l’allenamento.

-Quindi al derby avrai la maglia giallorossa?

Sì ormai sono qui e resto qui e penso solo a questa settimana fondamentale per noi.

-Deluso da qualcuno per quanto accaduto?

No, penso che il direttore ha già parlato come mi hanno detto e non voglio andare avanti. Ormai penso alla Roma e a me stesso. Non sono grossi problemi, abbiamo tutto nella vita e dobbiamo solo ringraziare.

(Fonte: SS24)