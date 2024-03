Le parole del Presidente della Regione Lombardia: "Per me San Siro è un’icona, ma del vero San Siro non è rimasto praticamente niente"

Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha parlato così del futuro dello stadio di Milano: «Una domanda che si fanno tutti, una problematica e una preoccupazione di tutti. Dove è prevista la possibile collocazione dei due nuovi stadi di Milan e Inter non è Milano, ma fuori Milano in zone che sono anche molto periferiche, in altri comuni. Innanzitutto, credo ci sia un problema, che è quello di voler fare due stadi: addirittura due stadi per due squadre temo possa essere una esagerazione e che non possa rappresentare quella utilità che invece è nei progetti delle società. Partiamo dal presupposto che due squadre come Milan e Inter hanno bisogno di uno stadio moderno, che dia loro la possibilità di utilizzarlo per tutto l’anno, per altre manifestazioni e altre prestazioni e che possa essere un mezzo per aumentare il proprio budget, migliorare il proprio bilancio.