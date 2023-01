Fontana: “L’Inter deve riaprire il campionato, il Napoli vorrà chiuderlo”

Il doppio ex portiere di giornata racconta le sue sensazioni in vista del big match in programma mercoledì sera

Alberto Fontana, ex portiere di Inter e Napoli, ha detto la sua sul match di mercoledì ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "L'Inter deve riaprire il campionato per dimostrare che non è tutto chiuso. Il Napoli, invece, vorrà azzannare il campionato e chiuderlo quasi in questo gennaio. La sosta è stata anomala, a Napoli era tanto l'entusiasmo che quasi nessuno si sarebbe fermato. Ora c'è subito un big match che può già decidere e stabilire come andrà avanti l'intera seconda parte di stagione. Di certo in casa Inter c'è un piccolo vantaggio dovuto all'avere tanti calciatori che vogliono riscattarsi dopo il Mondiale. Il Napoli, dalla sua, ha tanti elementi che strappano e dominano all'interno della partita. Il Napoli avrà una grande prova di maturità quando dovrà affrontare un mese di crisi, dove le cose gireranno meno e bisognerà fare punti sporchi".