Le parole del doppio ex di Inter-Napoli a proposito proprio della gara in programma domenica sera al Meazza

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Alberto Fontana, ex portiere Napoli e Inter: "Purtroppo ho vissuto un ambiente Napoli che non stava bene, in difficoltà. Trovai una passione incredibile con gente che non prendeva stipendi da molto che aveva grande dedizione. Con l’Inter ho vissuto un Era bellissima, quella di Moratti. La passione è passione in ogni città, forse Napoli è più calorosa.