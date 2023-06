Forbes: Pochettino valuterà Lukaku. A lui serve la squadra giusta

Anche il sito Forbes parla di Lukaku e del suo rapporto con il Chelsea. Il quotidiano racconta come quella in prestito all'Inter sia stata una stagione difficile per il belga che ha dovuto confrontarsi con un infortunio che lo ha tenuto fuori per la prima parte della stagione. "Ma è comunque riuscito a far vedere ancora barlumi della sua genialità", spiega il sito inglese che continua: "Il suo sodalizio con Lautaro Martinez è uno dei migliori del calcio europeo. Lui rimane estremamente pericoloso soprattutto nei momenti in cui deve mostrare la sua rapidità e può colpire in velocità gli avversari".

"Al Chelsea - si legge su Forbes - raramente il belga è riuscito ad avere questi momenti in velocità per poter brillare, Tuchel lo usava come punta centrale e doveva raccogliere i cross al centro. E questo approccio, per quanto sia un attaccante fisico, non gli ha permesso di mettere in mostra le sue doti migliori. Tuchel non ha mai colto in fondo le caratteristiche dell'attaccante".