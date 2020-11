SM: “Serie A, ecco la formazione ora ferma per Covid”. Due i giocatori dell’Inter

La sosta delle nazionali, proprio come ad ottobre, ha inevitabilmente consegnato a tanti club diversi giocatori contagiati dal Covid-19. La rottura delle bolle delle proprie squadre porta infatti i calciatori ad entrare in contatto con tanti altri colleghi provenienti da tutto il mondo e ad aumentare il rischio contagio. E SportMediaset ha stilato un undici dei calciatori di Serie A attualmente positivi al coronavirus: presenti i due interisti Aleksandar Kolarov e Marcelo Brozovic, con Daniele Padelli non in formazione ma ancora positivo e in isolamento.

Questa la formazione di SportMediaset: