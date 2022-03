Toro-Inter, Sky: “Formazione comunicata all’ultimo minuto. Inzaghi, tutti sulla corda”

L'allenatore nerazzurro ha sciolto le riserve sui titolari della sfida solo prima della partenza per lo stadio

C'erano dei dubbi sulla formazione dell'Interche affronta il Torino questa sera. E i dubbi sono stati sciolti tutti con la distinta ufficiale. Inzaghi ha deciso di sostituire Brozovic, assente perché non ha recuperato al meglio dal problema muscolare che lo ha costretto ad uscire anzitempo dalla gara col Liverpool, con Vecino. Insieme a lui a centrocampo ci saranno Barella, alla sua destra, e Calhanoglu - chiamato ad abbassarsi un po' di più per aiutare il collega - alla sua sinistra. Sulla fascia destra Darmian ha sostituito Dumfries e in difesa, dove manca de Vrij, gioca Ranocchia e non D'Ambrosio come si pensava qualche ora prima.