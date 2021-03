Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus

L'Inter non sbaglia più un colpo e così la Juventus è chiamata a rispondere per non veder scappare, forse definitivamente, i nerazzurri

Marco Macca

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Marin, Duncan, Nainggolan, Nandez; Joao Pedro, Simeone. A disp.: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Deiola, Klavan, Calabresi, Asamoha, Gaston Pereiro, Cerri, Walukiewicz, Contini, Carboni. All.: Semplici.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Danilo Rabiot, Kulusevski; Morata, Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Garofani, Arthur, McKennie, Bonucci, Bernardeschi, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. All.: Pirlo.