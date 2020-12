Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese: Di Francesco sceglie Pavoletti

Una ricca domenica pomeriggio di calcio, in Serie A. Oltre a Inter-Spezia, infatti, alle ore 15 vanno in scena altre tre partite, tra cui Cagliari-Udinese. Un po’ a sorpresa, rispetto alle previsioni della vigilia, Eusebio Di Francesco sceglie in attacco Pavoletti al posto di Simeone. Ecco le formazioni ufficiali:

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All. Di Francesco

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto. All. Gotti