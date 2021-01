Un’Epifania di calcio in Serie A. Allo Scida va in scena Crotone-Roma. Fonseca, allenatore giallorosso, opta per un moderato turnover. Dzeko, dopo aver segnato il gol decisivo in Roma-Sampdoria, va inizialmente in panchina.

CROTONE (3-5-2) Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy.

ROMA (3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan, Borja Mayoral.