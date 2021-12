Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Empoli-Milan

Vincere per tenere il passo dell'Inter. Il Milan di Pioli si presenta sul campo dell'Empoli con l'obiettivo di non far scappare i nerazzurri

Marco Macca

Vincere per tenere il passo dell'Inter. Il Milan di Stefano Pioli, dopo la sconfitta a San Siro nello scontro diretto contro il Napoli, si presenta sul campo dell'Empoli con l'obiettivo di non far scappare i nerazzurri. Ecco le formazioni ufficiali:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.