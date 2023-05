Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce

Alle 20.45 andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Lecce di Marco Baroni

Alle 20.45 andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Lecce di Marco Baroni. Mentre i biancocelesti vogliono tornare alla vittoria in ottica corsa Champions, la squadra giallorossa è alla disperata ricerca di punti per salvarsi.