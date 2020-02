Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Hellas Verona: out anche Conti nei rossoneri

La 22a giornata di Serie A propone alle 15 una sfida importante in chiave europea come Milan-Hellas Verona, di scena a San Siro. Oltre a Ibrahimovic, nemmeno convocato, Pioli dovrà fare a meno anche di Conti, che andrà in panchina per tonsillite. Ecco le formazioni ufficiali:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Leao. A disposizione. Begovic, Donnarumma A., Conti, Paquetà, Gabbia, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini, Maldini. All.Pioli.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre. A disposizione. Berardi, Radunovic, Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Bocchetti, Borini, Dawidowicz, Empereur, Adjapong. All.Juric.