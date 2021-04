Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Torino-Juventus

In attesa di Bologna-Inter, la lotta scudetto (e salvezza) si infiamma con il derby di Torino tra Toro e Juventus

I nerazzurri di Antonio Conte, dopo Milan-Sampdoria, sperano in un altro risultato favorevole per avvicinarsi ancor di più al sogno tricolore. Ecco le formazioni ufficiali della partita: