Repubblica – Juve, clima pesante. Spogliatoio sconcertato perché con Ronaldo…

Il clima alla Juve è molto pesante e questa improvvisa svolta autoritaria ha sconcertato lo spogliatoio, scrive oggi Repubblica

La decisione della Juventus di punire McKennie, Arthur e Dybala ha aumentato il malcontento in casa bianconera. Lo scrive Repubblica, che parla di atmosfera pesante a Torino.

"Attribuita al tecnico la punizione tecnica, il club si occuperà di quella finanziaria, comminando una multa che, da regolamento, può arrivare al 30% del lordo mensile: nel caso di Dybala, il meglio remunerato dei tre, si tratterebbe di una cifra attorno ai 300 mila euro. Il clima alla Juve è molto pesante e questa improvvisa svolta autoritaria ha sconcertato lo spogliatoio, visto che da tre anni (al contrario di prima: i puniti celebri Bonucci, Vidal, Pogba e Caceres lo testimoniano) atteggiamenti e comportamenti non corretti non hanno mai avuto conseguenze, forse per il fatto che il più delle volte il protagonista è stato Ronaldo", scrive il quotidiano.