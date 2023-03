Qualif. Euro 2024, le formazioni ufficiali di Malta-Italia: Acerbi e Darmian in panchina

I ventidue che scenderanno in campo al National Stadium Ta’ Qali

Alle 20.45 andrà in scena al National Stadium Ta’ Qali di Attard la 2a giornata del girone C di qualificazione agli Europei 2024 tra Malta e l'Italia di Roberto Mancini. Il ct azzurro opera diversi cambi rispetto alla gara con l'Inghilterra, con i nerazzurri Acerbi e Darmian in panchina. Confermato Retegui al centro dell'attacco.