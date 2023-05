Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Sampdoria

I blucerchiati, in caaso di sconfitta, sarebbero matematicamente retrocessi in Serie B con 4 giornate di anticipo

La trentaquattresima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Udinese e Sampdoria. Un match fondamentale per i blucerchiati di Stankovic, ormai a un passo dalla Serie B: in caso di sconfitta la retrocessione sarebbe matematica con 4 giornate di anticipo. I friulani di Sottil cercano il successo per rilanciarsi a ridosso della zona Europa.