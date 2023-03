L’Inter alza il muro, paura solo alla fine. La fortuna non gira le spalle: ecco 20 milioni

"Inzaghi, intanto, si gode il momento, dopo l’ennesimo passaggio a vuoto in campionato. Simone non sbaglia mai le partite senza un domani. L’Inter si qualifica sulla falsariga di quanto avevano fatto i rossoneri: vittoria striminzita in casa e 0-0 in trasferta, dopo cento minuti di lotta e attenzione. Quello dell’Inter, dentro il Dragao, è il riscatto di una difesa che, in campionato, lontano da San Siro, aveva subito tantissimo, ben 24 gol. Stavolta invece funziona tutto bene: chiude gli spazi, vince i duelli, non ha cali di tensione. Ai nerazzurri manca soltanto un po’ di cattiveria quando ribalta il fronte. Così nel lungo recupero sbanda e viene aiutata dalla buona sorte".