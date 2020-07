Fortunato: “Atalanta? Tutti invidiosi, come per l’Inter dei tedeschi. Quella di Conte…”

L’ex calciatore, oggi allenatore, Daniele Fortunato, ha parlato a TMW Radio affrontando anche l’argomento relativo all’Atalanta: “Il segreto è un lavoro importante, guardate anche il settore giovanile… Eppure giocano con dieci stranieri. Portano quei giocatori non a livello altissimo, ma gente di esperienza che sa cosa fare. Poi Gasperini è il tocco in più, trasforma questi ragazzi in una squadra. Siamo tutti un po’ invidiosi di questa grande Atalanta: quando noi arrivavamo in Europa primo c’era il Napoli di Careca e Maradona, poi il Milan degli olandesi e l’Inter dei tedeschi. C’era un livello medio-alto da parte di molte squadre: oggi, se guardiamo, Inter e Lazio potevano fare qualcosina di più, l’Atalanta è la grande sorpresa, ma sono mancate Napoli, Roma e anche altre… La Juventus è forte ma sono mancate un po’ di avversarie”.