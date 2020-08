Inter, conferme nella formazione anti-Shakhtar. In allenamento si è lavorato su due cose

L’Inter sta provando a puntare alla finale di Europa League. Non è una cosa semplice perché lo Shakhtar è forte. Ma ieri i nerazzurri sono tornati in campo per allenarsi sotto la pioggia battente. Nonostante il tempo non sono cambiati i piani di Conte e del suo staff: hanno lavorato molto sulla forza e sulla potenza. Poi seduta tattica in partitella. Tutti a disposizione tranne Sanchez che si è sottoposto a fisioterapia. Secondo TuttoSport la formazione di partenza potrebbe essere la stessa di Getafe e Bayer, con Eriksen come carta da pescare dalla panchina.

Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku;

(Fonte: TS)