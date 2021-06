Foscarini: “Cordaz può avere un ruolo importante all’Inter. Non tradisce mai”

L'ex allenatore del Cittadella racconta: "Può assumere la stessa importanza di Ranocchia, potrà dare una grossa mano"

Fabio Alampi

Il primo acquisto dell'Inter targata Simone Inzaghi sarà Alex Cordaz: l'ormai ex portiere del Crotone, cresciuto nel settore giovanile interista, torna a vestire la maglia nerazzurra dopo 16 anni. Tuttosport ha intervistato Claudio Foscarini, suo ex tecnico ai tempi del Cittadella: "Un sorriso smagliante di una persona solare. Cordaz è così, come appare. Quello che pensa, dice: un ragazzo genuino e gioioso. Un ottimo portiere. Uno di quelli su cui puoi contare sempre".

Al Cittadella si dimostrò comunque già un portiere di grande affidamento.

"Un riferimento nelle situazioni tecniche: palle alte e basse, reattivo in porta, abile fuori dai pali. Un estremo difensore completo. In allenamento c'erano situazioni in cui sembrava Superman. Si gasava e prendeva in giro quei compagni che non riuscivano a fargli gol".

Entrò subito in sintonia con gli altri calciatori?

"Alex si è sempre fatto ben volere all'interno dello spogliatoio. Anche per alcune doti extracalcistiche: era molto bravo ad imitare i suoi compagni di squadra, ma anche i personaggi famosi, come il cantante Enrico Ruggeri, (ride, ndr). Uno spasso!".

All'Inter parte da terzo, ma sicuramente parliamo di un secondo di tutto rispetto.

"Lui ha le qualità per lottare per qualcosa di importante, anche se le gerarchie saranno già state stabilite. In un gruppo importante come quello dell'Inter ci sono anche dei calciatori che aiutano il gruppo, Cordaz sarà uno di questi. Ritorna a casa, dove la sua carriera ha avuto inizio. Potrà giocare o meno, ma quello che conta è che il nuovo allenatore si potrà appoggiare su di lui. Alex potrà dare una grossa mano al club: nei momenti di difficoltà c'è sempre. Uomini così non ti tradiscono mai. Nella nuova Inter può assumere la stessa importanza di Andrea Ranocchia. Ogni qual volta l'esperto difensore viene chiamato in causa, fa bene. E mi sembra sia apprezzato da tutti in casa nerazzurra. Ecco, lo stesso varrà per Alex. Un portiere di qualità. Un uomo da valori e proprietà morali importanti".