Foschi: “Offrii Dybala all’Inter, ma andò alla Juve grazie a Paratici. Forse…”

Il dirigente parla dell'addio dell'argentino alla Juventus

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Rino Foschi ha parlato dell'addio di Paulo Dybala alla Juventus. Secondo il dirigente il Tottenham potrebbe essere una delle destinazioni dell'argentino: "Capisco il dispiacere ma dobbiamo capire anche il momento che stiamo attraversando tutti, anche la Juve. Per me non è logoro o finito Dybala, è un ragazzo maturo ma abbastanza fragile. Lo offrii all'Inter, ma poi andò alla Juventus perché lo volle fortemente Paratici. Forse è la volta buona per diventare nerazzurro ma Paratici ci puntò forte e quindi potrebbe seguirlo in Premier".