"Flop Nazionale agli Europei? L’allenatore ha scelto dei giovani interessanti lasciando a casa calciatori un po’ più anziani. Qualche calciatore non ha reso come doveva e probabilmente non è nato quel gruppo che serve per fare risultati. Spalletti è un buon allenatore ma ci vuole un ct da Nazionale, penso a Lippi o Mancini".