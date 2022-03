Foschi: “Dybala-Juve, come andò l’affare col Palermo. Se ora va all’Inter…”

Così l’esperto dirigente ex Palermo ha parlato oggi a Tuttosport di passato, presente e futuro di Paulo Dybala

Rino Foschi - ex ds del Palermo, tra le tante - è colui che, di fatto, ha ceduto Dybala alla Juventus nel 2015. Così l’esperto dirigente ha parlato a Tuttosport del futuro dell’argentino: “La situazione è complicata ed è una storia che parte da lontano. Feci da tramite con Paratici che lo voleva fortemente. Marotta era un po’ più restio sulla cifra. Il più deciso di tutti era Dybala: voleva solo la Juventus. Ora non so cosa succederà: sì, forse la Juventus avrebbe potuto provare a chiudere prima il discorso rinnovo, ma il calcio è cambiato e certi contratti da 8-10 milioni netti a stagione fanno la differenza.

Da dirigente, dico che probabilmente farei lo stesso: capisco certi ragionamenti della Juventus. In questi casi, di solito, chi gestisce i giocatori si guarda intorno e gioca al rialzo. Dunque la società deve fare le proprie valutazioni e non stare troppo a pensare a dove potrebbe o non potrebbe andare Dybala in caso di svincolo. Ciascuno faccia i propri affari, se poi il giocatore va all’Inter per uno o due milioni in più, beh, non è la Juve che ci fa una brutta figura”.