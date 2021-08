Foschi: “Inter, Dzeko buon giocatore. Lukaku? Si sapeva che…”

Le parole del dirigente: "Dzeko? Ha delle caratteristiche da prima punta. E l’Inter sta cercando una prima punta, anche se non è Lukaku"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Rino Foschi , ex direttore sportivo, ha parlato così del mercato dell'Inter: “ Lukaku al Chelsea ? L’Inter ha vinto il campionato e aveva delle difficoltà economiche, quindi si sapeva che in diverse squadre di Serie A ci sarebbe stato un grande mercato in uscita”.

“Non è facile. E se dai via Lukaku per fare cassa devi rimpiazzarlo facendo un mercato particolare con un giocatore comunque importante”.

“Mi aspetto di tutto. Ma non solo dall’Inter. Da tutte le squadre. In Italia abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. E poi c’è stato il Covid. In Serie A bisogna mettere a posto i conti. La maggior parte dei presidenti non ha la passione dei vari Viola e Moratti. Il calcio per uno straniero è un business. E bisognerebbe limitare i procuratori”.