Materazzi-Rui Costa, parla il fotografo: “Era come una guerra, non si vedeva nulla”

Intervenuto ai microfoni della BBC, Stefano Rellandini , fotografo di Reuters e colui che ha realizzato l'ormai iconica foto che ritrae Marco Materazzi e Rui Costa guardare i fumogeni nel derby del 2005, ha raccontato così quegli attimi: “I tifosi hanno iniziato a lanciare oggetti e fumogeni senza sosta per 15 o 20 minuti. Era come una guerra.

La tensione era quella che c'è ogni volta che c'è un derby tra Milan e Inter a San Siro. Non appena metti piede su quel campo, puoi sentire che non è solo una partita di calcio. È qualcosa di più. In quel momento il campo era completamente immerso nella nebbia, non si vedeva nulla. Anche se volevi fotografare qualcuno ferito, era impossibile”.