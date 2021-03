Fair play finanziario addio, Uefa: “Pareggio di bilancio inutile, nuove regole saranno…”

Le regole del fair play finanziario nel calcio stanno per subire un cambiamento radicale

Le regole del fair play finanziario nel calcio stanno per subire un cambiamento radicale. Con una pandemia in atto che ha creato una crisi "molto diversa da qualsiasi cosa abbiamo dovuto affrontare prima", secondo i funzionari dell'Uefa, credono che le nuove regole dovrebbero concentrarsi sul livello degli stipendi dei club e sulle cifre spese sul mercato. Intervenendo giovedì in un incontro tra Uefa e funzionari dell'Unione europea, Andrea Traverso, direttore della ricerca e stabilità finanziaria dell'Uefa, ha detto che una soluzione "non è facile" e non dovrebbe esserci il presupposto che le nuove regole siano più morbide.