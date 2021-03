Svolta epocale, Uefa verso cancellazione Fair Play Finanziario. La nuova regola sarà…

Dal congelamento alla cancellazione, dopo 10 anni il Fair Play Finanziario come lo conosciamo oggi potrebbe andare in soffitta.

Domani l'Uefa discuterà in videoconferenza al Parlamento europeo un nuovo sistema di regole per il calcio continentale, come riporta la Gazzetta dello Sport, che parte dall'idea di passare dallo ''spendere quanto si incassa'' a ''spendere il necessario senza sprechi''.