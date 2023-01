Inter troppo fragile, Inzaghi si interroghi: Lukaku manifesto dell’involuzione

I nerazzurri, dopo aver aperto l'anno battendo il Napoli, ha offerto delle brutte prestazioni contro Monza e Parma

Fabio Alampi

Un 2023 partito alla grande, con il successo sul Napoli capolista (e fin lì ancora imbattuto in stagione), e proseguito con le prestazioni tutt'altro che esaltanti contro il neopromosso Monza in campionato e contro il Parma, squadra di Serie B, in campionato: l'Inter è chiamata a dare continuità di risultati e di prestazioni. Il Corriere della Sera prova ad analizzare la situazione in casa nerazzurra:

"Simone Inzaghi si deve interrogare sulle fragilità della sua Inter. Come può la squadra capace di infliggere allo scatenato Napoli la prima sconfitta della stagione, farsi rimontare dal Monza e qualificarsi ai quarti della Coppa Italia contro il Parma, sesto in serie B, solo ai supplementari dopo aver rischiato di farsi eliminare? C'è un filo che lega le ultime due mediocri esibizioni nerazzurre. Si è ricominciato a giocare da una settimana e i salti di rendimento, figli della lunga pausa e di una preparazione inevitabilmente disomogenea, sono da mettere in preventivo. Ma qualcosa non torna dalle parti della Pinetina.

L'Inter aveva riaperto il suo campionato dando una lezione alla capolista. A Monza, a distanza di appena tre giorni, è stata irriconoscibile e lo schiaffone rimediato, il pari subito nel recupero, non ha sortito effetto. Stesso grigiore nel gelo di San Siro. Aveva sorpreso il Napoli con l'organizzazione e una lucida determinazione, mostrando il fuoco dentro. Nei due successivi appuntamenti ha dato il peggio di sé: spenta sulle fasce, involuta in mezzo al campo dove gli acciacchi di Barella e Calhanoglu si sono fatti sentire e, specialmente in trasferta, fragile in difesa. Una squadra senza grinta e senza mordente. Lukaku, preso per la riscossa, è diventato il manifesto dell'involuzione. Servono continuità e convinzione per rimettersi in piedi e dare la caccia al Napoli. La scintilla potrebbe essere la Supercoppa con il Milan tra 6 giorni".