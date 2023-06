Francia, Galtier arrestato per discriminazione razziale: fermato anche il figlio

L'allenatore del Paris Saint-Germain si trova in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza da questa mattina

Notizia clamorosa dalla Francia: Christophe Galtier, allenatore del Paris Saint-Germain, e suo figlio sono stati arrestati per "sospetti di discriminazione" e si trovano in custodia presso la polizia giudiziaria di Nizza da questa mattina, come comunicato dal procuratore Xavier Bonhomme.