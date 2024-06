Il CT Didier Deschamps ha scelto la formazione titolare e in attacco ci sarà Marcus Thuram: al suo fianco, invece, spazio a Mbappé e Kolo Muani. In panchina, invece, l'altro interista presente: Benjamin Pavard. Deschamps opta per Upamecano e Konate in mezzo, Kounde e Theo Hernandez ai lati della difesa a 4.