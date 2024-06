Biasin: "L'Inter ha pagato tanto di commissioni per Thuram? Benissimo. Ma se Marotta e Ausilio vanno da Oaktree a dire che hanno pagato 8 milioni di commissioni per un giocatore, voluto dal Milan, comprato a zero euro di cartellino e che oggi vale almeno 60-70 milioni, secondo me Oaktree si complimenta"