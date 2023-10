La Francia sfiderà prima l'Olanda per le qualificazioni ad Euro 2024 e poi la Scozia in amichevole: i convocati

Il CT della Francia Didier Deschamps ha diramato la lista dei 23 convocati per le sfide contro Olanda (13 ottobre ad Amsterdam per le qualificazioni ad Euro 2024) e Scozia (il 17 ottobre a Lilla in amichevole.