Fratello di Adriano: “Dall’Inter e da Moratti ha ricevuto molto affetto. Ibra una volta…”

Il fratello dell'Imperatore racconta alcuni aneddoti legati al periodo che Adriano ha trascorso in nerazzurro

Da bambino, Thiago Ribeiro è rimasto impressionato nel vedere suo fratello maggiore, Adriano, saltare come birilli e abbattere i difensori in Serie A. Intervistato da ESPN Brasil, Thiago racconta alcuni aneddoti sul fratello quando militava nell'Inter. "Tutti i giocatori dell'Inter hanno avuto molto affetto per lui, non solo per essere l'Imperatore, ma per la persona che è. Il presidente [Massimo Moratti] gli ha dato molto affetto. Andavo agli allenamenti, scattavo foto con la gente e parlavo di più con i brasiliani, come Maicon e Júlio César".