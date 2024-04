Frattesi in posa con Dumfries ironizza sulla rissa con Theo Hernandez

I nerazzurri sono rimasti in dieci per l'espulsione dell'olandese che si è strattonato con il milanista. Davide ci ha scherzato su

La tensione era nell'aria e nel finale, quando il Milan ha cercato di pareggiare i conti e annullare la festa scudetto dell'Inter, il nervosismo ha avuto la meglio. Dumfries e Theo Hernandez sono stati espulsi per una rissa. L'olandese e il francese si sono strattonati e presi per il collo e l'arbitro ha estratto il cartellino rosso. Il Milan ha poi chiuso in nove per l'espulsione di Calabria che su calcio d'angolo, con gioco ancora fermo, ha dato una gomitata sullo zigomo di Frattesi.