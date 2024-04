Le parole del vice allenatore del Monza ai tempi in cui il centrocampista nerazzurro ha militato in Brianza

Alessandro Lazzarini, vice-allenatore del Monza e di Frattesi nella stagione 20/21, non ha dubbi: il suo ex calciatore può ambire a diventare un punto fisso dell'Inter di Simone Inzaghi e dell'Italia di Luciano Spalletti. Il percorso di crescita dell'ex Sassuolo ha davanti a sé altri step importanti e soddisfazioni da regalargli.

Lo ha detto Lazzarini ai microfoni di Radio Serie A: "Non mi stupirei se a breve dovessimo vedere Frattesi titolare e determinante sia all'Inter che in nazionale. In questo momento il livello all'Inter è altissimo, ma il suo futuro sarà molto roseo. Ha tutte le qualità per diventare un top player".